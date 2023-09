An toàn nhờ “an ninh xóm”

Hơn 1 năm gần đây, người dân ở khu phố 5, phường Hà An (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) không còn quá “thấp thỏm” về những nguy cơ mất an ninh trên địa bàn. Dù là nơi có nhiều tuyến đường đi qua nhưng khu phố gần như không còn xảy ra các vụ việc mất trật tự, kể cả việc đổ rác không đúng nơi quy định. Tất cả là nhờ 19 “người bảo vệ” túc trực các ngã tư giao cắt, điểm nối quan trọng là hệ thống "mắt thần" camera an ninh hoạt động 24/24h.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt dọc các tuyến đường, điểm giao cắt quan trọng giúp khu phố 5 tăng cường hiệu quả đảm bảo ANTT

Bà Phạm Thị Xoa, Bí thư, Trưởng khu phố 5 hào hứng cho biết, từ ý tưởng do Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể đưa ra, người dân khu phố đồng tình hưởng ứng chỉ sau 1 buổi họp. Trong 3 ngày, khu phố huy động được hơn 70 triệu đồng ủng hộ, lắp đặt hệ thống camera giám sát; công tác quản lý được thống nhất giao cho Hội Cựu chiến binh và tổ bảo vệ dân phố. Bất cứ hộ dân nào cũng có thể kết nối, theo dõi, truy cập hình ảnh qua điện thoại thông minh.

"Nhân dân đồng thuận nên rất dễ làm, tất cả đều do nhân dân cả. Từ ngày lắp, các nơi cũng biết là khu 5 có camera, có những vụ đi đường va chạm, check camera hai bên tự giải hoà không phải lên công an. Công tác môi trường hạn chế hẳn rồi, không còn ai vứt bừa bãi ra đường nữa", bà Phạm Thị Xoa cho biết thêm.

Không chỉ đồng thuận ủng hộ kinh phí lắp đặt, người dân khu phố tự phân công nhiệm vụ để vận hành, bảo quản và sử dụng

Dữ liệu từ camera giám sát của khu phố 5 cũng được cung cấp cho lực lượng Công an phường. Hiệu quả lan toả, hiện các khu phố khác trên toàn phường Hà An đã lắp được gần 50 camera, phấn đấu có thể phủ kín mạng lưới camera an ninh trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Thế Long, Trưởng Công an phường Hà An đánh giá, mô hình có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, nhất là khi địa bàn đang triển khai nhiều dự án đô thị, khu phức hợp trọng điểm.

"Người dân ý thức tự giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và chuyển biến thành hành động cụ thể. Những mô hình này giúp lực lượng công an có thêm “hàng nghìn tay, tai mắt”, nắm được tình hình và chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết ngay những vấn đề nóng, giữ vững tình hình an chính trị toàn phường, đóng góp vào sự phát triển của địa phương", Thiếu tá Nguyễn Thế Long cho biết.

Những năm gần đây, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là “thỏi nam châm” hút đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Quảng Ninh. 5 KCN đã và đang xây dựng, diện tích GPMB lớn, vị trí “cửa ngõ” giáp ranh các đô thị khiến địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT, gia tăng tội phạm hình sự, ma tuý, cờ bạc, tai nạn giao thông…

Ban an ninh trật tự Khu công nghiệp Sông Khoai sơ kết 1 năm hoạt động và định hướng mở rộng mô hình (Ảnh Công an TX Quảng Yên)

Tháng 6/2022, Công an TX Quảng Yên phối hợp UBND xã Sông Khoai thành lập mô hình Ban an ninh trật tự tại KCN Sông Khoai. Ban có 15 thành viên là đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể, trưởng các thôn trên địa bàn, nhà đầu tư hạ tầng và đại diện một số doanh nghiệp trong KCN. Thiếu tá Khổng Văn Hoằng, Trưởng Công an xã Sông Khoai cho biết: "Đặc biệt là có sự vào cuộc của các trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, là những người gần nhất, nắm bắt được tâm tư tình cảm và mọi thông tin của người dân - người làm việc trong KCN. Ban ANTT này giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của các doanh nghiệp và sự đồng thuận người dân".

Từ khi KCN Sông Khoai bắt đầu xây dựng hạ tầng cho đến nay, khi các nhà máy đầu tiên hoạt động, hàng trăm buổi tuần tra phòng ngừa tội phạm đã diễn ra, hàng chục vụ việc mâu thuẫn được giải quyết. Hàng quán tự phát lấn chiếm không còn, ổn định cả trật tự đô thị và ATGT trong – ngoài KCN, khu dân cư. Đáng chú ý, rất nhiều vụ trộm cắp thiết bị, vật liệu xây dựng, tàng trữ ma tuý bị phát hiện, xử lý. Đây là cơ sở để sơ kết và tiếp tục mở rộng mô hình, bổ sung thành viên từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có cơ chế trao đổi thông tin chặt chẽ hơn.

Bà Phan Thị Hoàng Hạ, Công ty bảo vệ chuyên nghiệp an ninh miền Bắc, phụ trách khu vực nhà máy Jinko cho biết: "Khi được phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng công an, đội bảo vệ rất yên tâm, các vụ việc đều được xử lý rất hợp lý. Chúng tôi mong muốn và sẽ báo cáo đề xuất với nhà đầu tư để trở thành thành viên của Ban, tiếp tục được quan tâm, giúp đỡ chặt chẽ".

Các mô hình trên địa bàn đã và đang đóng góp vào đảm bảo ANTT cho TX Quảng Yên trên đà phát triển mạnh mẽ

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có sức lan tỏa sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Tuy vậy, bối cảnh mới với những làn sóng đầu tư mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đảm bảo ANTT trên địa bàn.

"Thị xã tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia cùng với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng phạm pháp, gây mất ổn định tình hình chính trị xã hội trên địa bàn", Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên cho biết thêm.

Các tổ tự quản ANTT, ATGT, tổ liên gia an toàn PCCC, các mô hình Đoàn viên công đoàn lao động sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp an toàn ANTT… những thành viên “an ninh xóm” không chỉ giúp các khu dân cư luôn yên bình, mà còn đóng góp đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển KT-XH một cách bền vững.