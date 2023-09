Người dân biên giới Gia Lai giao nộp vũ khí tự chế

Xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, có hơn 8000 nhân khẩu, phần đông là người dân tộc thiểu số sinh sống. Với địa bàn rộng, dân cư thưa, nhiều người dân vẫn thường tự chế súng để săn bắn thú rừng.

Trung tá Đỗ Giang Nam – Trưởng Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết: Địa bàn Ia Nan có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số, đa số bà con canh tác trên nương rẫy. Có thông tin một số bà con cất giấu vũ khí, vật liệu nổ trên nương rẫy không mang về khu dân cư, nhà ở. Lực lượng Công an xã trực tiếp phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, quân sự địa bàn tuyên truyền, vận động các thanh niên ở thôn, làng.

Các cán bộ công an cũng phối hợp với già làng, người uy tín để vận động những cá nhân đang sử dụng súng tự chế, vật liệu nổ giao nộp lại cho lực lượng chức năng. Điển hình là ông Rơ Châm Míu, người có uy tín tại làng Nú, xã Ia Nan thường xuyên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt để khuyên bà con chấp hành tốt pháp luật, sống hoà thuận, luôn thương yêu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, không tàng trữ vũ khí tự chế.

Súng tự chế của người dân giao nộp cho Công an huyện Đức Cơ

“Đối với súng thì phải nộp lại cho xã. Bởi khi uống rượu say, tức lên lấy bắn thì sao. Nên lực lượng công an và biên phòng cũng tuyên truyền để người dân bỏ không dùng súng, bởi nó sẽ làm hại cho bản thân và gia đình” - ông Rơ Châm Míu nói.

Thiếu tá Nguyễn Thành Duy – Phó trưởng Công an xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, các lực lượng trên biên giới phải nắm chắc thông tin ở cơ sở, phát huy vai trò của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự

“Công an xã cùng các ban ngành cùng vào cuộc vận động, tuyên truyền bà con tại các thôn, làng giao nộp linh kiện, vũ khí, vật liệu nổ. Phát sinh một số khó khăn là một số thanh thiếu niên mua các linh kiện của các đối tượng rao bán trên mạng xã hội để lắp ráp súng tự chế. Công an xã thu hồi được 2 linh kiện và bàn giao cho công an huyện xử lý theo quy định” - Thiếu tá Nguyễn Thành Duy thông tin.

Từ đầu năm đến nay, bà con đã giao nộp cho Công an huyện Đức Cơ tổng cộng gần 70 vũ khí và công cụ hỗ trợ, cùng một số vật liệu nổ, linh kiện lắp ráp.