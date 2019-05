Anh em ruột ở Cần Thơ lĩnh án vì xâm hại tình dục bé gái dưới 16 tuổi

Ngày 24/5, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi), trú tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ 8 năm tù về tội “Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và Hồ Văn Đil (28 tuổi), trú tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hồ Tuấn Hùng và Hồ Văn Đil là hai anh em ruột.

Theo cáo trạng, ngày 30/11/2018, bà Nguyễn Thị Ánh T. (40 tuổi) đến Công an xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tố giác việc con gái bà dưới 16 tuổi bị xâm hại. Sau đó, Cơ quan điều tra đã xác minh và bắt khẩn cấp Đil và Hùng.



Tại cơ quan Công an, Đil và Hùng khai nhận nhiều lần dụ dỗ T. E. (sinh năm 2004) quan hệ, cưỡng hiếp. Theo đó, vào tháng 5/2016, Đil lợi dụng lúc vắng người, đã khống chế cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến đầu tháng 9/2018, Đil đã 5 lần cưỡng hiếp nạn nhân. Còn Hùng thừa nhận, từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018 đã giao cấu với nạn nhân. Sau mỗi lần giao cấu, Hùng cho nạn nhân từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hùng 8 năm tù và bị cáo Đil 18 năm tù.

Theo kết luận giám định, thời điểm bị xâm hại, nạn nhân ở độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi. Còn Hồ Văn Đil xâm hại khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Hội đồng xét xử nhận định, Hùng và Đil đã lợi dụng sự ngây thơ của bé gái chưa đủ 16 tuổi và xâm hại tình dục trong thời gian dài. Sau đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hùng 8 năm tù và bị cáo Đil 18 năm tù.

Trong quá trình điều tra, T. E. khai từ ngày 19/11/2018 đến ngày 29/11/2018 bỏ nhà đi cùng với bạn trai là Trương Tuấn Thanh (24 tuổi, trú tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Trong khoảng thời gian này, Trương Tuấn Thanh nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân. Hiện vụ việc này đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý./.

