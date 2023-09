Anh trai sát hại em gái rồi tự sát ở TP.HCM

Rạng sáng 12/9, lực lượng chức năng phong tỏa hẻm 413, đường Liên tỉnh 5, Phường 5, Quận 8 để điều tra về vụ việc hai người tử vong trên địa bàn. Hai nạn nhân được xác định là ông M (55 tuổi) bà D (51 tuổi, em gái ruột của ông M).

Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa con hẻm, điều tra vụ việc (Ảnh: B.T)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 11/9, ông M đang hút thuốc thì bị bà D nhắc nhở. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi rồi ông M dùng dao vụt về phía bà D khiến bà D tử vong.

Sau khi gây án, ông M gọi điện thoại thông báo cho một người bạn rồi khóa cửa, tự sát bên trong nhà.

Nhận tin báo, Công an Phường 5, Công an Quận 8 và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.