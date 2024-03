Ba đầu nậu ma tuý ở Quảng Ninh sa lưới

3 đối tượng bị khởi tố

Nguyễn Thu Hà (SN 1985, thường trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) là đối tượng có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, địa bàn và không có nơi ở cố định. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định ngày 11/3 Hà có mặt tại nhà Lương Đức Linh (SN 1996, trú tại khu Trung Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Công an thành phố Cẩm Phả đã bố trí lực lượng bắt giữ Hà về hành vi này.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Cẩm Phả đã tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Thu Hà và Lương Đức Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Triệu Thanh Tùng (SN 1987, trú tại khu Hai Giếng 1, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cả 3 đối tượng này đều từng có nhiều tiền án về tội danh liên quan đến ma túy và nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thành phố Cẩm Phả đã tiến hành bắt giữ 42 vụ với 60 bị can phạm các tội danh: tàng trữ; mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.