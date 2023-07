Bắc Giang phát hiện, khởi tố mới 19 vụ, 47 bị can tội phạm về tham nhũng

Báo cáo tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, Đại tá Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh; trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng đã phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố mới 491 vụ, 1.076 bị can tội phạm về trật tự xã hội; 149 vụ, 237 bị can phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Phát hiện, khởi tố mới 19 vụ, 47 bị can tội phạm về tham nhũng, thu hồi 13,814 tỷ đồng. Đồng thời khởi tố 29 vụ, 71 bị can tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế.

Trong đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tai nạn giao thông xảy ra 132 vụ. So với cùng kỳ 2022, giảm 35 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Toàn tỉnh phát hiện, xử lý 23.599 vụ vi phạm hành chính. Công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, công tác điều tra, xử lý tội phạm được chú trọng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đi vào thực chất, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường; đẩy mạnh thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo đảm ANTT.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế.

Công tác quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số đơn vị, địa phương còn tồn tại, hạn chế nên còn tình trạng khai thác quá phép, vượt phép. Một số loại tội phạm tăng và tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm lợi dụng công nghệ cao, mạng Internet, mạng viễn thông để phạm tội.

Tình trạng chặt, phá rừng còn xảy ra ở một số địa phương. Công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện hành vi vi phạm của một số cơ quan, đơn vị chưa được kịp thời; công tác theo dõi, đôn đốc thi hành quyết định phạt hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt…

Việc bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao uy tín, hình ảnh của Bắc Giang.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định ANTT và môi trường thuận lợi cho phát triển.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

"Tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo nắm chắc tình hình, giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn; bảo đảm ANTT tại các khu, cụm công nghiệp, an ninh trong công nhân.

Tăng cường công tác quản lý các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT và trật tự xã hội."- Đại tá Nguyễn Quốc Toản nhấn manh.

Đồng thời tỉnh Bắc Giang cũng tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo oàn tỉnh đã tiếp 4.254 lượt người và kiến nghị, phản ánh giải quyết 2.913 vụ việc.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiếp 4.254 lượt người đến khiếu nại tố cáo và kiến nghị, phản ánh giải quyết 2.913 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn là 4.492 đơn.

Sau khi phân loại, xử lý, tổng số đơn phải giải quyết của các cấp, các ngành là 2.119 đơn, tăng 135 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn đã chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc và 6 đối tượng. Toàn tỉnh Bắc Giang đã giải quyết xong 1.808/2.119 đơn, đạt tỷ lệ 85% (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022).