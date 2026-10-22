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Bán quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng, chủ hộ bị khởi tố

Thứ Năm, 14:46, 22/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can đối với ông N.Đ.D. (chủ Hộ kinh doanh TOP 98) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi phát hiện lô hàng nhái trị giá hơn 200 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đồng Nai, cuối tháng 7/2026, Công an phường Trảng Bom, TP.Đồng Nai đã chủ động phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh TOP 98 (đường 30/4, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom).

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Chủ cửa hàng bị khởi tố (ảnh: Công an Đồng Nai)

 Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ số lượng lớn quần, áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu hàng đầu thế giới được bảo hộ tại Việt Nam như LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… Tổng giá trị lô hàng vi phạm được xác định là 232 triệu đồng.

 Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông N.Đ.D. về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tại cửa hàng TOP 98 (ảnh: Công an Đồng Nai)

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Công an phường Trảng Bom phát thông báo các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm quần, áo giả mạo nhãn hiệu LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… tại Hộ kinh doanh TOP 98 hoặc cửa hàng Fashion T.O.P 98, liên hệ ngay với Công an phường Trảng Bom để được hướng dẫn, giải quyết.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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