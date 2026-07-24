Đấu tranh với hàng giả để giữ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa

Từ cửa hàng truyền thống đến thương mại điện tử, mạng xã hội, tình trạng giả mạo thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng không chỉ sử dụng tên gọi gần giống mà còn sao chép bao bì, logo, hệ thống nhận diện để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Tại một tiệm tạp hóa trên đường Trần Nhật Duật, phường Nha Trang, lực lượng chức năng phát hiện sản phẩm có dấu hiệu làm nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa được bày bán.

Chủ cửa hàng cho biết, nhiều khách hàng lựa chọn sản phẩm này vì hình thức bên ngoài gần giống hàng chính hãng: “Người ta mua cả thùng 6–7 hộp để cho, tặng. Sản phẩm này chắc là hợp tác, mua của Công ty Savinnest Khánh Hòa, sau đó đóng hộp ở trong kia. Chính vì yến sào Khánh Hòa lên giá nên sản phẩm này mới chạy hàng. Hai hũ nhìn y như nhau, lúc đầu khách còn thắc mắc, giờ thì cũng quen rồi”.

Trưng bày các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Theo Công ty Yến sào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu “Yến sào Khánh Hòa”; 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, doanh nghiệp phát hiện 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cho rằng, các vi phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài, nguyên nhân xuất phát từ việc một số cơ sở lợi dụng giá trị thương hiệu để gia công, đóng gói sản phẩm không bảo đảm nguồn gốc.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa

“Chỉ cần một cơ sở nhỏ lẻ làm gia công, đem ra thị trường các hũ không có nhãn mác, không có bao bì và một thời gian dài buông lỏng quản lý thì mạnh ai nấy làm. Việc dán nhãn nếu như hôm nay muốn nhãn này có nhãn này, đến ngày mai bị quản lý thị trường lại nhãn, dán nhãn khác. Cứ liên tục như vậy. Như vậy là hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy chữ “Yến sào Khánh Hòa” - bà Trịnh Thị Hồng Vân nói.

Hàng giả, hàng nhái không chỉ làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất chính hãng, làm giảm giá trị thương hiệu và gây khó khăn cho việc phát triển thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa bảo vệ thương hiệu được bảo hộ

Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vi phạm gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

“Vi phạm nhiều nhất là cụm từ “Yến sào Khánh Hòa”, đây là cụm từ công ty đã được bảo hộ trên cả nước. Vừa qua, chúng tôi phát hiện rất nhiều sản phẩm vi phạm, sản xuất tại nơi khác nhưng mà vẫn ghi Yến sào Khánh Hòa. Có những sản phẩm ghi là ghi địa chỉ sản xuất ở Khánh Hòa nhưng khi đi kiểm tra địa chỉ đấy không có. Nhiều người tiêu dùng là khi người ta đọc và người ta thấy Yến sào Khánh Hòa người ta cứ tưởng tượng ra là yến sào nơi sản xuất tại Khánh Hòa và của Công ty Yến sào Khánh Hòa” - ông Trần Kiều Hưng nói.

Phổ biến kiến thức bảo vệ sở hữu trí tuệ đến lực lượng quản lý thị trường

Trong 6 tháng năm 2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt sản lượng hơn 130 triệu sản phẩm, doanh thu gần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 130 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 3.900 lao động. Không chỉ là sản phẩm đặc trưng, ngành yến sào đang trở thành lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa.

Để bảo vệ thương hiệu, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và Công ty Yến sào Khánh Hòa đã ký kết phối hợp tăng cường giám sát thị trường, kiểm tra kinh doanh, tuyên truyền pháp luật về thương mại, sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho rằng: “Đây là trách nhiệm của ngành công thương, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, bảo vệ cho sản phẩm của tỉnh, bảo vệ cho người tiêu dùng. Hiện đã có cơ chế thỏa thuận rồi, có quy chế để làm việc qua đó đảm bảo tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái bị giảm đi nhiều. Làm tốt được là cơ sở để công ty có điều kiện tăng trưởng tốt, để góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh” - ông Nguyễn Văn Nhựt nói.

6 tháng đầu năm, ngành Yến sào tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng khá

Đấu tranh với hàng giả không chỉ là bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, mà còn là bảo vệ một ngành sản xuất có giá trị của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đồng Tháp: Khởi tố 2 bị can làm giả gần 16.000 sản phẩm Yến sào Khánh Hòa VOV.VN - Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra -công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.T.D (SN 1990, ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) và T.Q.T (SN 1991, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.