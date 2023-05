Băng cướp nhí ở Bình Dương bị bắt khi đang ăn mừng “chiến tích”

Trước đó, rạng sáng ngày 27/5/2023, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An tiếp nhận tin báo của em T. (14 tuổi) về việc bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng cây đuổi đánh rồi cướp xe mô tô, điện thoại di động Iphone tại nghĩa trang Triều Châu (khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp).

Ngay sau đó, Công an phường Tân Đông Hiệp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Dĩ An xác minh, xác định được nhóm đối tượng gây án.

Cả nhóm đang ăn mừng "chiến tích" thì bị bắt (ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19h ngày 27/5, tổ công tác đã xác định được nơi các đối tượng lẩn trốn và bất ngờ áp sát, bắt giữ khi chúng đang tổ chức ăn mừng "chiến tích” trong một container ở khu phố Tân An. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 5 đối tượng khai nhận tên và độ tuổi từ 15-17, do Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh (17 tuổi) cầm đầu.

Theo lời khai của Ngọc Anh, do T. thường xuyên nhắn tin cho bạn gái mình nên đã bực tức rủ thêm các bạn đánh dằn mặt và cướp tài sản của “tình địch”. Sau khi cướp tài sản của T., cả nhóm đã mang bán lấy tiền tiêu xài và thuê phòng trọ ở chung.

Hiện, toàn bộ tài sản đã được thu hồi, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An tiếp tục xác minh làm rõ./.