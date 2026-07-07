Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook và các hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng Phùng Xuân Đường. (Ảnh: Công an Nghệ An)..

Theo cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng các hội, nhóm trên Facebook để đăng tải bài viết có nội dung mua, bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân, sau đó sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ để tập hợp, chỉnh sửa và bán cho những người có nhu cầu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện các giao dịch; liên lạc, trao đổi việc mua bán thông qua nền tảng Telegram; thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn cư trú nhằm gây khó khăn cho cơ quan Công an trong quá trình điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 23/6/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, triệu tập Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ), được cơ quan Công an xác định là đối tượng cầm đầu, cùng N.V.D. (SN 2005, trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi "Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân".

Tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, Phùng Xuân Đường và N.V.D. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 CPU, 2 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động cùng hàng nghìn tệp dữ liệu cá nhân với tổng dung lượng hơn 72,4GB, chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định, từ tháng 6/2025 đến nay, các đối tượng đã thu thập, mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, trong đó có hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Từ hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Nghệ An, Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.