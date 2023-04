Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 5 bánh heroin

Trước đó, lúc 17h50 phút ngày 9/4, tại Trạm thu phí Cao tốc Chu Lai, thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Công an Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi) và Huỳnh Khánh Trình (33 tuổi), cùng trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đang tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm: 5 bánh chất bột màu trắng được xác định là ma túy, loại heroin với khối lượng hơn 1,9 kg, 72 viên nén là ma túy loại hồng phiến MA, 04 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Huỳnh Khánh Trình tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Văn Ninh khai nhận đã cùng Huỳnh Khánh Trình từ tỉnh Quảng Nam ra tỉnh Nghệ An mua số heroin trên với giá 1 tỷ đồng. 2 đối tượng này khi quay về tỉnh Quảng Nam thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.