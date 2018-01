Bắt 2 đối tượng nghiện ma túy chuyên cướp giật trên đường

Ngày 4/1, Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Văn Trìu (SN 1981), trú tại xã Thái Thủy và Lê Văn Thuần (SN 1980), trú tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Trìu và Thuần

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thụy nhận được thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc trên tuyến đường 456 thuộc địa bàn các xã Thụy Phong, Thụy Sơn, huyện Thái Thụy thường xuyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây hoang mang dư luận.

Ngay sau đó, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Khoảng 18h ngày 2/1, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Công an xã Thụy Sơn và quần chúng nhân dân đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng Thuần và Trìu có hành vi cướp giật tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến đường ĐT 456.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng nhận là do nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định nên nảy sinh ý định đi cướp để có tiền tiêu xài. Toàn bộ tang vật và phương tiện gây án đã được cơ quan chức năng thu giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

