Bắt 2 đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến để lấy 30 triệu đồng tiền công

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT126 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác lập, vào lúc 8h30 ngày 12/4/2026, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Nghệ An và PC04 Công an Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) khi đang mang 1 chiếc ba-lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ tại khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) với tiền công 30 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.