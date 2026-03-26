Triệt phá đường dây vận chuyển 60.000 viên hồng phiến qua biên giới Sơn La

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 19/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng Sơn La) và Công an xã Lóng Sập bắt quả tang hai đối tượng Mùa A Cú (SN 1986) và Thào Thị Ly (SN 1988), trú tại xã Lóng Sập về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên hồng phiến có tổng khối lượng hơn 6.000 gam, 2 xe máy cùng một số vật chứng có liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.