Triệt phá đường dây vận chuyển 60.000 viên hồng phiến qua biên giới Sơn La
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên hồng phiến từ ngoại biên vào địa bàn xã Lóng Sập, sau đó vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.
Trước đó, ngày 19/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng Sơn La) và Công an xã Lóng Sập bắt quả tang hai đối tượng Mùa A Cú (SN 1986) và Thào Thị Ly (SN 1988), trú tại xã Lóng Sập về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên hồng phiến có tổng khối lượng hơn 6.000 gam, 2 xe máy cùng một số vật chứng có liên quan.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.