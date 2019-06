Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 7 cá thể tê tê

Theo đó, vào khoảng 8h45 ngày 2/6, trên tuyến đường tránh TP Vinh (đoạn qua địa bàn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm. Tang vật thu giữ là 7 cá thể tê tê đã chết, có tổng trọng lượng 22,7 kg.

7 cá thể tê tê được phát hiện.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận tên là Hồ Minh Đức (28 tuổi, trú huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) và Bùi Đức Hùng (39 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Hùng khai nhận, số tê tê được mua từ các thợ săn, bẫy trong rừng ở tỉnh Kon Tum với giá 2 triệu đồng/kg, sau đó bán với giá 2,8 triệu đồng/kg. Ngày 2/6, khi đang trên đường mang số tê tê trên ra giao cho một khách hàng ở Nghệ An thì bị cảnh sát bắt giữ.



Hiện Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.