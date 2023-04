Bắt 3 đối tượng truy đuổi khiến 1 công nhân ngã xe chết tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng tại Lai Châu, thiếu niên đi xe máy tử vong

VOV.VN - Khi vượt xe container phía trước, xe máy do thiếu niên điều khiển gặp xe ô tô tải biển kiểm soát 29H - 40762 do lái xe Cao Văn Thiện (SN 1981) có hộ khẩu thường trú tại huyện Than Uyên điều khiển.