Bắt đối tượng bị truy nã về tội “mua bán người” đang lẩn trốn tại Trung Quốc

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng tiến hành bắt đối tượng Lầu Thị Say (SN 1985, trú tại thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc) có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán người”.

Đối tượng Lầu Thị Say

Theo đó, qua công tác rà soát, xác minh thông tin công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả nhằm sàng lọc, phát hiện số đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Trung Quốc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang phát hiện ra Lầu Thị Say là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã bị can số 03/QĐ ngày 12/5/2020 về tội “Mua bán người” được trao trả về Việt Nam theo đường cửa khẩu quốc tế Tà Lùng của tỉnh Cao Bằng.

Ngày 3/1, ngay sau khi đối tượng được nhập cảnh về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lủng, tỉnh Cao Bằng tiến hành bắt giữ đối tượng và dẫn giải về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật./.