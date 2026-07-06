Bắt đối tượng chở gần 300 cây thuốc lá lậu qua Cần Thơ

Ngày 6/7, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 04/7, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Ba Láng phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Hưng Phú và Công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ tiến hành dừng, kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 68A- 368.29 do V.T.Đ. (SN 1999), ngụ xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh điều khiển.

Đối tượng V.T.Đ. cùng tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển 295 cây thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 235 cây nhãn hiệu Jet, 30 cây nhãn hiệu Hero và 30 cây nhãn hiệu Scott, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện và đối tượng để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Hưng Phú tiếp nhận, thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.