中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đường dây buôn bán ngà voi, thuốc lá lậu quy mô lớn tại Hà Nội

Thứ Sáu, 15:46, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ngà voi và thuốc lá nhập lậu, thu giữ hàng trăm kg ngà voi cùng gần 70.000 bao thuốc lá lậu.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Chang (SN 1986), Ngô Thị Nhậm (SN 1982, cùng trú tại Hưng Yên), Trần Ngọc Tâm (SN 1991, trú tại Thanh Hóa) và Vũ Ngọc Quyền (SN 1965, trú tại Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực đường San Hô 16, xã Gia Lâm, TP Hà Nội phát hiện Phạm Tiến Chang cùng vợ là Ngô Thị Nhậm mang theo một túi giấy màu đỏ có biểu hiện nghi vấn.

khoi to duong day buon ban nga voi, thuoc la lau quy mo lon tai ha noi hinh anh 1
Hai vợ chồng Phạm Tiến Chang và Ngô Thị Nhậm tại Cơ quan Công an

Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện 5 sản phẩm đầu chim Hồng Hoàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chang khai nhận số hàng trên đang được mang đi bán cho khách.

Quá trình đấu tranh, Chang khai trước đó đã dẫn khách đi xem, mua ngà voi của Đỗ Khắc Sinh và cất giấu tại kho ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Theo lời khai, Sinh bán ngà voi với giá 11 triệu đồng/kg, còn Chang giới thiệu khách Trung Quốc mua lại với giá 12 triệu đồng/kg để hưởng chênh lệch 1 triệu đồng/kg.

Khám xét kho hàng, cơ quan công an thu giữ 7 bao tải dứa chứa 33 khúc ngà voi với tổng khối lượng khoảng 242kg cùng 9 bao tải chứa vảy động vật có hình dạng giống vảy tê tê.

Ngày 18/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Sinh để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép ngà voi.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, Phạm Tiến Chang, Trần Ngọc Tâm và Ngô Thị Nhậm còn có hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Số hàng này được cất giấu tại kho do Trần Ngọc Tâm thuê ở khu vực đối diện số 78 đường Bờ sông Nhuệ, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Khám xét địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ 69.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

khoi_to_doi_tuong_tang_tru_van_chuyen_hang_cam_tai_thai_nguyen.jpg

Khởi tố đối tượng tàng trữ, vận chuyển hàng cấm tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Điệp (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: ngà voi thuốc lá lậu buôn bán hàng cấm Công an Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng
Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nhiều vi phạm, góp phần ổn định thị trường Thủ đô trước biến động từ tình hình quốc tế.

Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng

Kiểm tra gắt xăng dầu ở Hà Nội: Lộ loạt cửa hàng bán cầm chừng

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nhiều vi phạm, góp phần ổn định thị trường Thủ đô trước biến động từ tình hình quốc tế.

Đột kích nhà nghỉ, phát hiện đối tượng tàng trữ hàng cấm
Đột kích nhà nghỉ, phát hiện đối tượng tàng trữ hàng cấm

VOV.VN - Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán 2026, Công an phường Trung Thành đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ gần 8kg pháo nổ trái phép tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Đột kích nhà nghỉ, phát hiện đối tượng tàng trữ hàng cấm

Đột kích nhà nghỉ, phát hiện đối tượng tàng trữ hàng cấm

VOV.VN - Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán 2026, Công an phường Trung Thành đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ gần 8kg pháo nổ trái phép tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật