Bắt đối tượng cho vay lãi nặng ở An Giang

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 27/9, bà N.T.D, sinh năm 1985, cư trú: xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu tố giác đến cơ quan Công an về việc Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2003, cư trú: huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi ở hiện nay Ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn xã, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Vĩnh Xương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng

Qua kiểm tra hành chính tại nơi ở của Nguyễn Văn Hoàng, lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan Công an, qua làm việc ban đầu Hoàng quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ cơ quan công an đưa ra, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, từ tháng 5/2023 đến nay, Hoàng đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi cho bà D. và 15 người ở nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Tân Châu và các huyện lân cận với mức lãi suất 360%/năm, thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.