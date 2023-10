Bắt đối tượng cho vay với lãi suất đến 252%/năm ở Bắc Kạn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Công an huyện Ba Bể tiến hành kiểm tra cơ sở cầm đồ Đại Lợi tại tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn do Vũ Ngọc Dương, sinh năm 1994 làm chủ.

Đối tượng Vũ Ngọc Dương

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện Vũ Ngọc Dương đã cho vay, cầm cố tài sản và thu tiền lãi của người dân với lãi suất lên đến 7.000đ/1 triệu/ngày. Khám xét nơi ở, nơi làm việc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng này.

Vũ Ngọc Dương là đối tượng đã có 2 tiền án, năm 2020 bị Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; Năm 2021 tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tuyên phạt 7 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và đã chấp hành án xong ngày 28/4/2022 và hiện chưa được xóa án tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Dương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.