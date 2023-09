Bắt đối tượng cộm cán thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm

Ngày 24/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an thành phố Hòa Bình đấu tranh, phá vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Hòa Bình, bắt 04 đối tượng có liên quan.

Đối tượng Đinh Tiến Hùng (Hùng nguyên) cùng tang vật là hung khí nguy hiểm

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện trên địa bàn thành phố Hòa Bình nổi lên nhóm đối tượng do Đinh Tiến Hùng (thường gọi là Hùng nguyên), sinh năm 1988, trú tại tổ 5 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình cầm đầu cùng các đối tượng Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1998) trú tại tổ 9 phường Thịnh Lang; Bùi Xuân Trường (SN 1999) và Võ Quốc Đạt (SN 1995) cùng trú tại tổ 11 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê... Để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi và qua mặt cơ quan chức năng, Đinh Tiến Hùng đã mở 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Hòa Bình để vợ đứng tên.

Các đối tượng này đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như cho vay núp bóng dưới hình thức thiết lập các hợp đồng mua bán xe, cầm cố tài sản không ghi lãi suất cụ thể. Các đối tượng thường cho vay với lãi suất từ 05 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng/triệu/ngày (vượt quá lãi suất từ 09 đến 18 lần mức lãi suất quy định trong Bộ Luật Dân sự).

Đối tượng Nguyễn Hồng Nguyên tại cơ quan Công an

Với hình thức này, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho khoảng 80 người vay, với số tiền trên 02 tỷ đồng, thu lãi số tiền hơn 01 tỷ đồng. Trong quá trình vay nợ, nếu người vay chậm trả hoặc không có khả năng chi trả khoản vay sẽ bị các đối tượng đe dọa và đến tận nhà ném chất bẩn vào gia đình người vay.

Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu, vào hồi 15h30 ngày 22/9/2023, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Tiến Hùng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm gồm 01 súng săn, 13 con dao, 03 kiếm dài, 01 mã tấu, 01 rìu, 01 gậy rút, 02 côn nhị khúc...

Hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên hãy liên hệ ngay với cơ quan Công an (qua phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh) để phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác điều tra.