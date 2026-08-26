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Bắt đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau hơn 1 giờ gây án

Thứ Tư, 21:31, 26/08/2026
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VOV.VN - Chỉ hơn 1 giờ ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ chiếm đoạt tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn, Công an TP.HCM đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h18 ngày 26/8, tại tiệm vàng K.H.T (đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ, TP.HCM), một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm. Đối tượng bất ngờ sử dụng gạch bê tông đập mạnh vào phần kính tủ trưng bày, làm kính vỡ rồi nhanh chóng lấy 10 vòng vàng 18K có trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng và rời khỏi hiện trường.

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Công an nhanh chóng bắt giữ Trương Xuân Huy chỉ sau hơn 1 giờ gây án.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an phường Tân Sơn khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường; phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát địa bàn, truy vết hướng di chuyển, nhận diện đặc điểm đối tượng và phương tiện, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn.

Trên cơ sở các tài liệu, dấu vết thu thập được và kết quả triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy (42 tuổi; thường trú tại phường Chợ Quán, Quận 5 cũ; hiện đang tạm trú tại phường Tân Sơn).

Clip lực lượng công an bắt đối tượng cướp tiệm vàng

Đến khoảng 14h40 cùng ngày (82 phút sau khi vụ việc xảy ra) lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Trương Xuân Huy tại đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng (Quận 8 cũ), qua đó kịp thời ngăn chặn đối tượng lẩn trốn và tẩu tán tài sản.

Cơ quan công an đã thu hồi một số tài sản bị cướp, đồng thời tiếp tục truy tìm, thu hồi số còn lại, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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