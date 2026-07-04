Thanh niên sa lưới sau 4 giờ cướp tiệm vàng ở Sóc Sơn, Hà Nội

Theo điều tra, do cần tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy đi tìm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và tiệm vàng vắng người để ra tay.

Trước đó, Dũng đến một tiệm vàng trên Quốc lộ 2, thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. Sau khi thấy cửa hàng vắng khách, đối tượng giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại trụ sở công an

Lợi dụng lúc chủ tiệm là chị T. mở két lấy vàng, Dũng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa nạn nhân rồi cướp 4 nhẫn vàng, tương đương khoảng 10 chỉ vàng, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng. Sau 4 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.