Bắt đối tượng đâm 1 người chết, 1 người bị thương

Trước đó, vào khoảng 00 giờ ngày 28/5, Nguyễn Thanh Nhân, 23 tuổi, trú xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh cùng nhậu với một nhóm người ở xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây. Trong lúc nhậu, Nguyễn Thanh Nhân xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với ông Đinh Văn Trí, 43 tuổi, ở thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhân bị Công an bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Sau đó, con gái ông Đinh Văn Trí là chị Đinh Thị Thinh, 17 tuổi, là người yêu cũ của Nguyễn Thanh Nhân đã có lời qua lại. Sau khi tàn cuộc nhậu, mọi người về nhà, Nguyễn Thanh Nhân mang theo dao, rựa, dùng áo quấn che mặt lẻn vào nhà ông Trí.

Khi nhìn thấy chị Đinh Thị Thinh và bạn trai Đinh Văn Hà (20 tuổi), Nhân đã dùng dao đâm, chém cả hai người, sau đó bỏ đi. Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng Đinh Thị Thinh tử vong do vết thương quá nặng, Đinh Văn Hà bị thương vùng cổ.

Nhận được tin báo từ Công an huyện Sơn Tây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Qua 5 giờ khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Nguyễn Thanh Nhân.

Vụ việc đang được Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra./.