Bắt đối tượng dùng dao cướp tài sản tại siêu thị

Trước đó, tại siêu thị WinMart, khu BT1-8, Khu đô thị Trung Văn, phường Đại Mỗ, một nam giới đeo khẩu trang đến lựa chọn hàng hóa. Sau khi đến quầy thanh toán, đối tượng bất ngờ rút một con dao nhọn được giấu trong túi quần, đe dọa nhân viên nhằm chiếm đoạt tiền bán hàng.

Trước tình huống nguy hiểm, chị B., nhân viên thu ngân, đã bình tĩnh và cảnh giác. Chị nhanh chóng khóa ngăn kéo tiền, đồng thời cho biết tủ chỉ có thể mở khi nhập mật mã. Không thực hiện được ý đồ chiếm đoạt tiền, đối tượng nhảy qua quầy và tiếp tục dùng hung khí uy hiếp nhân viên.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ việc đối tượng cướp tài sản

Sau đó, đối tượng giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 màu xanh của chị B. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Đại Mỗ khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy xét, xác minh nhân thân và hành tung của đối tượng. Đến 19h30 ngày 1/9/2026, khoảng 48 giờ sau khi gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ L.V.T. khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, L.V.T., sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại Bản Cù, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đối tượng không có nơi cư trú ổn định, làm lao động tự do.

L.V.T. từng bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm (cũ) tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2023.

Công an phường Đại Mỗ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý L.V.T. về hành vi “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.