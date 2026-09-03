English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng người nước ngoài dùng dao cướp cửa hàng ở Hải Phòng

Thứ Năm, 11:47, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an phường Hải An và công an một số tỉnh, thành phố điều tra, truy bắt thành công đối tượng người nước ngoài gây ra vụ cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Đỗ Nhuận, phường Hải An.

Đêm 27/8/2026, Công an phường Hải An tiếp nhận tin báo về việc: Khoảng 23h25' ngày 27/8/2026, chị T.T.N (sinh năm 2001), nhân viên bán hàng của cửa hàng tạp hóa tại đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, Hải Phòng đang một mình ngồi trực tại quầy tính tiền thì bất ngờ một đối tượng nam giới bịt kín mặt xông vào, dùng dao khống chế, uy hiếp, lấy đi số lượng lớn tiền bán hàng để trong ngăn kéo bàn rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải An đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh ban đầu, đồng thời báo cáo tình hình về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng.

Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng tại địa bàn đông dân cư, xảy ra vào những ngày cận kỳ nghỉ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Công an phường Hải An và các đơn vị khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát, sàng lọc từng đối tượng nghi vấn, kiên trì dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định được, bắt giữ đối tượng gây án là Zhang Peng Ju, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc.

bat doi tuong nguoi nuoc ngoai dung dao cuop cua hang o hai phong hinh anh 1
Đối tượng Zhang Peng Ju. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2026, Zhang Peng Ju nhập cảnh vào Việt Nam, đi lại và lưu trú ở nhiều nơi. Sau đó, đối tượng về Hải Phòng, lưu trú tại đường Đỗ Nhuận, phường Hải An với mục đích tìm việc làm.

Do không có công việc ổn định, không còn tiền chi tiêu và thấy cửa hàng tạp hóa tại của chị P.T.H (sinh năm 1981, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) có đông khách ra vào mua bán, Zhang Peng Ju đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối muộn ngày 27/8/2026, đối tượng thay trang phục, đeo găng tay, trùm khăn, đeo khẩu trang, mang theo một con dao gọt hoa quả đến phía ngoài cửa hàng, chờ thời cơ gây án. Đến 23h26' cùng ngày, đối tượng đi vào, dùng dao uy hiếp chị N, sau đó lấy toàn bộ số tiền mệnh giá lớn trong ngăn kéo bàn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Zhang Peng Ju đã thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ số tiền cướp được, bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thay đổi nhận dạng và phương tiện di chuyển, lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, nhằm qua mắt lực lượng công an. 

Với quyết tâm không để tội phạm lọt lưới, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Hải An đã kiên trì bám sát từng manh mối, hiệp đồng nhịp nhàng, hiệu quả với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố và lực lượng Bộ đội Biên phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. 

Đến ngày 1/9/2026, đối tượng bị bắt giữ tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 145 triệu đồng là tiền tang vật cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn
Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (SN 1961) thường trú khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (SN 1961) thường trú khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật