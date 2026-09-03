Bắt đối tượng người nước ngoài dùng dao cướp cửa hàng ở Hải Phòng

Đêm 27/8/2026, Công an phường Hải An tiếp nhận tin báo về việc: Khoảng 23h25' ngày 27/8/2026, chị T.T.N (sinh năm 2001), nhân viên bán hàng của cửa hàng tạp hóa tại đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, Hải Phòng đang một mình ngồi trực tại quầy tính tiền thì bất ngờ một đối tượng nam giới bịt kín mặt xông vào, dùng dao khống chế, uy hiếp, lấy đi số lượng lớn tiền bán hàng để trong ngăn kéo bàn rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải An đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh ban đầu, đồng thời báo cáo tình hình về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng.

Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng tại địa bàn đông dân cư, xảy ra vào những ngày cận kỳ nghỉ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Công an phường Hải An và các đơn vị khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát, sàng lọc từng đối tượng nghi vấn, kiên trì dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định được, bắt giữ đối tượng gây án là Zhang Peng Ju, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc.

Đối tượng Zhang Peng Ju. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2026, Zhang Peng Ju nhập cảnh vào Việt Nam, đi lại và lưu trú ở nhiều nơi. Sau đó, đối tượng về Hải Phòng, lưu trú tại đường Đỗ Nhuận, phường Hải An với mục đích tìm việc làm.

Do không có công việc ổn định, không còn tiền chi tiêu và thấy cửa hàng tạp hóa tại của chị P.T.H (sinh năm 1981, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) có đông khách ra vào mua bán, Zhang Peng Ju đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối muộn ngày 27/8/2026, đối tượng thay trang phục, đeo găng tay, trùm khăn, đeo khẩu trang, mang theo một con dao gọt hoa quả đến phía ngoài cửa hàng, chờ thời cơ gây án. Đến 23h26' cùng ngày, đối tượng đi vào, dùng dao uy hiếp chị N, sau đó lấy toàn bộ số tiền mệnh giá lớn trong ngăn kéo bàn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Zhang Peng Ju đã thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ số tiền cướp được, bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thay đổi nhận dạng và phương tiện di chuyển, lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, nhằm qua mắt lực lượng công an.

Với quyết tâm không để tội phạm lọt lưới, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Hải An đã kiên trì bám sát từng manh mối, hiệp đồng nhịp nhàng, hiệu quả với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố và lực lượng Bộ đội Biên phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến ngày 1/9/2026, đối tượng bị bắt giữ tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 145 triệu đồng là tiền tang vật cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.