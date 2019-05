Bắt đối tượng dùng lưỡi lê đâm Trung úy cảnh sát hình sự

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đoan Út (SN 1991 và Lê Ngọc Trang, SN 1983 đều ở phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa) về hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích...

Lãnh đạo Công an Thành phố Thanh hóa thăm hỏi, động viên Trung úy Lê Thế Anh bị thương khi làm nhiệm vụ

Trước đó khoảng 20h ngày 24/5, tại 1 quán bia trên đại lộ Lê Lợi thuộc phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa đã xảy ra vụ gây rối TTCC. Nguyên nhân là do mâu thuẫn phát sinh trong lúc uống bia, Nguyễn Đoan Út dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh và ghế nhựa đuổi đánh nhóm 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh khiến 1 người bị thương. Không dừng lại ở đó, Út đã về nhà lấy 1 khẩu súng Coll tự chế, 1 lưỡi lê 3 cạnh rủ thêm Lê Ngọc Trang quay trở lại quán bia để tìm 4 thanh niên kia đánh nhau tiếp.



Nhận được tin báo, tổ công tác gồm 4 cảnh sát hình sự, Công an TP.Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi Trang chở Út quay lại quán bia, Út 1 tay cầm súng, 1 tay cầm lưỡi lê, hướng thằng mũi súng vào trong quán bia bóp cò nhưng súng không nổ.

