Bắt đối tượng gây rối trật tự công cộng sau 1 năm lẩn trốn

Rạng sáng ngày 4/10/2025, tại khu vực Km4+100 đường quốc lộ 17B thuộc địa bàn phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng, Phàn A Vinh (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại thôn Na Kinh, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng phạm điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường. Nhóm đối tượng còn sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã khởi tố vụ án; đồng thời, khởi tố 21 bị can về các tội gây rối trật tự và sử dụng vũ khí quân dụng. Phàn A Vinh là một trong những đối tượng tham gia vụ án, nhưng đã lẩn trốn ngay sau khi gây án.

Đối tượng Phàn A Vinh (x) bị lực lượng Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/10/2026, Công an phường Nhị Chiểu đã phát hiện và triệu tập Phàn A Vinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phàn A Vinh về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.