Bắt đối tượng lừa đảo lấy xe máy sau va chạm giao thông

Cơ quan công an xác định Phụng là đối tượng lấy đi chiếc xe máy của của một người dân xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột sau va chạm giao thông.

Vụ việc xảy ra vào chiều (24/2), khi anh Dương Quang Thơm, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển xe máy Honda AirBlade lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn gần chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, va chạm với xe máy do Phụng điều khiển.

Đối tượng Lê Đăng Phụng

Cú va chạm khiến chiếc xe máy của anh Thơm bị vỡ một số bộ phận, anh Thơm cũng bị đau, ngồi ở vỉa hè. Thấy chiếc xe tay ga của anh Thơm còn mới và có giá trị cao, trong khi chiếc xe của mình đã cũ nên Phụng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phụng thuyết phục anh Thơm giao chiếc Air Blade cho mình mang đi sửa và bỏ lại chiếc xe cũ của mình để làm tin. Nhưng sau đó, Phụng đã sử dụng luôn chiếc xe của anh Thơm mà không trả lại. Tiếp nhận tin báo mất xe, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành bắt giữ Phụng cùng tang vật.

Tại Cơ quan công an, bước đầu Phụng luôn quanh co chối tội, khai gian dối mình là người tên Đào Thành Phương (67 tuổi), trú quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, chứ không phải tên Phụng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được danh tính và hành vi gian dối của đối tượng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.