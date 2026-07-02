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Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 138 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Thứ Năm, 17:21, 02/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp Công an xã Mường Chanh bắt quả tang một đối tượng người Lào tàng trữ trái phép 138 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới, thu giữ hơn 14,4 gam ma túy.

Thực hiện Tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, vào 4h30 ngày 30/6/2026, Đồn Biên phòng Quang Chiểu chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Mường Chanh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới.

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Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp Công an xã Mường Chanh bắt quả tang một đối tượng người Lào tàng trữ trái phép 138 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Khi đến khu vực cách mốc 294 khoảng 100m về phía Việt Nam, thuộc địa phận bản Na Hin, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Van Xay Thíp Phạ Phon (SN 1990, trú tại bản Bắc, xã Na Cay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon màu xanh chứa 136 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và 2 viên ma túy tổng hợp ký hiệu A, Y1. Tổng cộng lực lượng chức năng thu giữ 138 viên ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng 14,419 gam.

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Đối tượng người Lào tàng trữ trái phép 138 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Hiện Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lê Hải/VOV.VN
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