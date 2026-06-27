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Khởi tố 6 bị can trong vụ án ma túy ở Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 18:09, 27/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt xóa một điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn phường Thành Sen, khởi tố 6 bị can liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Sen đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, triệt xóa một điểm mua bán lẻ ma túy được xác định là phức tạp trên địa bàn.

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Lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Hữu Long cùng tang vật.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hữu Long (còn gọi là Long Thanh, SN 1987, trú tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen). Theo Công an, Long là đối tượng có nhiều tiền án về các tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời thuộc diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Khám xét nơi ở của Lê Hữu Long và các địa điểm liên quan, Ban chuyên án thu giữ 3,8 gam ma túy đá cùng hàng nghìn bao bì, ống nhựa, băng dính và nhiều dụng cụ dùng để chia nhỏ ma túy.

Theo tài liệu điều tra, cơ quan điều tra xác định Lê Hữu Long tổ chức hoạt động mua bán lẻ ma túy với nhiều thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng như sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ để liên lạc, giao dịch; thường xuyên thay đổi nơi cất giấu ma túy, lợi dụng khu vực công cộng để che giấu hành vi và xóa lịch sử liên lạc sau mỗi lần giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Lê Hữu Long cùng 5 bị can khác để điều tra về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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"Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy"

VOV.VN - Sáng 27/6, sau lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động chạy phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Bá Thăng/VOV.VN
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