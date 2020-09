Bắt đối tượng ra tay chém bạn nhậu tử vong

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt đối tượng Lê Văn Thông, 40 tuổi, ở phường Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nghi phạm chém một người tử vong và một người bị thương.

Đối tượng Lê Văn Thông

Tối 29/8, nhóm 5 công nhân đang thuê trọ ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tổ chức ăn nhậu dẫn đến mâu thuẫn. Lê Văn Thông dùng dao chém một người tử vong, một người bị thương. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng phối hợp truy bắt nóng đối tượng gây án. Đến khoảng 14 giờ ngày 31/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Lê Văn Thông tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án giết người, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam, điều tra làm rõ vụ việc./.