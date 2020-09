Hai người đàn ông đuổi đánh nữ nhân viên du lịch

Liên quan đến việc tranh giành khách du lịch, một nữ hướng dẫn viên du lịch bị đánh tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, ngày 1/9, Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, cho biết, đã xử phạt hành chính 2 đối tượng và chấn chỉnh ngay việc cạnh tranh không lành mạnh này.



Hình ảnh không đẹp đối với hoạt động du lịch tại địa phương khi rượt đánh nhau vì tranh giành khách.

Theo đó, Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với 2 ông Võ Hồng Minh, Võ Hồng Khiêm, là người phục vụ cho hoạt động du lịch của Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành, tỉnh Bến Tre với hành vi gây mất an ninh trật tự; buộc 2 cá nhân này phải cam kết không được tái phạm.

Cơ quan chức năng xác định, ông Minh và ông Khiêm là chủ hộ có phương tiện phục vụ cơ sở du lịch Bến Đình. Vợ của hai người này hiện là thành viên của hợp tác xã.

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Du lịch và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã họp yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành phải khắc phục ngay tình trạng cò kéo, tranh giành khách không để tái diễn tình trạng mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ du khách tại địa phương.

"Qua vụ việc, chúng tôi sẽ chỉ đạo chấn chỉnh ngay tại khu vực Bến Đình. Trước hết về biển quảng cáo, quy tắc, quy chế phối hợp, đưa đón, khách tới phải có trách nhiệm; trước nhất là không có chèo kéo. Chúng tôi đề nghị Chi hội Du lịch của huyện xây dựng quy tắc chung, cơ chế phối hợp, hợp tác liên kết để cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách”, ông Võ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết thêm.



Như tin đã đưa, gần đây, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tại địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra cạnh tranh không lành mạnh. Đỉnh điểm là vụ 2 ông Võ Hồng Minh, Võ Hồng Khiêm - là người phục vụ cho hoạt động du lịch của Bến Đình thuộc Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành gây mâu thuẫn dẫn đến rượt đánh, gây thương tích chị N.T.A.Đ - nhân viên hướng dẫn của công ty Du lịch Miền Quê vào trưa 23/8, đã tạo hình ảnh không đẹp đối với hoạt động du lịch tại địa phương này./.