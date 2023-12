Bắt đối tượng sau 1 năm trốn truy nã ra nước ngoài

Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước

VOV.VN - Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (A08) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 780 công dân Việt Nam về nước từ Myanmar do tình hình tại đây phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng công dân.