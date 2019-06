Bắt đối tượng trộm tài sản của bệnh nhân tại các bệnh viện

Trước đó, các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng báo tin liên tục xảy ra nhiều vụ trộm tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trích xuất camera, công an xác định nghi can là Hồ Duy Khánh, (34 tuổi), ngụ xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng này từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản...

Đối tượng trộm cắp bị camera ghi lại.

Giữa tháng 12/2017, Khánh vào Bệnh viện Đà Nẵng trộm điện thoại. Trong quá trình Công an củng cố hồ sơ, Khánh bỏ trốn và tiếp tục lang thang đến các tỉnh, thành khác sống bằng cách trộm cắp ở bệnh viện.

Tháng 3/2019, Công an Đà Nẵng lập chuyên án để điều tra về đối tượng này và đến đầu tháng 6, phát hiện Khánh lai vãng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nên đã tiến hành truy xét.

Chiều 4/6, khi Khánh trộm 2 chiếc điện thoại tại Khoa Sản và Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thì bị bắt quả tang. Khánh khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm điện thoại tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vào tháng 1 và tháng 3 vừa qua. Thủ đoạn của Khánh là chọn đầu giờ sáng hoặc giữa trưa, khi bệnh nhân và người nhà ngủ, mất cảnh giác để ra tay lấy trộm./.