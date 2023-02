Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau khi được hoãn chấp hành án

Theo đó, ngày 1/2, qua công tác rà soát, xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nắm được thông tin và tiến hành vây bắt thành công Nguyễn Thị Thu Hà (56 tuổi), trú tại số Thôn Đà Lâm, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng theo quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án từ 12/2022.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà

Trước đó, vào 10/7/2013, Hà đến địa bàn TP Đà Lạt mua gói heroin với giá 4 triệu đồng. Sau khi mang về nhà tại xã Đà Loan, Hà chia nhỏ ra bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Vụ việc sau đó được Công an huyện Đức Trọng vào cuộc điều tra, xử lý. Đến tháng 12/2013, Toà án nhân dân huyện Đức Trọng đã xét xử và tuyên Nguyễn Thị Thu Hà 4 năm tù giam về Tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, cho tại ngoại chờ đi chấp hành án vì lý do bị bệnh nặng, hư cột sống, xẹp L1 hoàn toàn mất khả năng sinh hoạt.

Sau đó, Hà bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã. Đến ngày 1/2, Lực lượng Cảnh sát thi hành án Công an tỉnh xác định Hà đang xuất hiện tại Phường 8, TP Đà Lạt nên tiến hành bắt giữ theo quyết định truy nã số 1121 ngày 5/12/2022./.