Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Giữa tháng 8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.L. (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) tố cáo Bùi Thế Hữu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra.

Đối tượng Bùi Thế Hữu tại cơ quan Công an.

Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2020, chị Đ.T.L. có nhu cầu nhập hàng dạ sách trâu, bò muối. Qua mạng xã hội, chị L. quen biết với Hữu cùng 2 người đàn ông khác có mối hàng. Sau đó, chị L được 3 người này dẫn đi xem hàng tại TP Hải Phòng. Tuy nhiên, do hai bên không đạt được thỏa thuận nên giao dịch của chị L. với chủ hàng không thành công.

Đến tháng 1/2021, dù không biết gì về 2 container hàng đã xem và không có khả năng làm các thủ tục vận chuyển hàng từ TP Hải Phòng về tỉnh Cao Bằng, nhưng Bùi Thế Hữu vẫn gọi điện thoại, đưa ra thông tin gian dối để thỏa thuận với chị L. mua hàng với giá 75.000 nhân dân tệ/1 tấn, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị L. chuyển tiền cho bản thân. Sau khi nhận được số tiền nói trên, Hữu đã mang tiền đi trả nợ và chi tiêu cho cá nhân, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Thế Hữu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng trước pháp luật.