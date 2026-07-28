Bắt đối tượng xin đi nhờ xe rồi cướp xe máy

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 22 giờ ngày 21/7, anh Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú xã Dur Kmăl) điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã Dur Kmăl thì bị một nam thanh niên gọi xin đi nhờ. Do sắp về đến nhà, anh Vinh từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý leo lên xe, đẩy anh Vinh lùi xuống phía sau rồi giành quyền điều khiển xe.

Đi được một đoạn, đối tượng đe dọa rồi dùng tay đấm vào mặt khiến anh Vinh ngã xuống đường, sau đó cướp xe máy tẩu thoát.

Chiếc xe máy là tang vật của vụ án được thu hồi tại phường Ea Kao. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Dur Kmăl khẩn trương truy xét. Đến tối 23/7, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Quang Trường.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu nghi phạm Trường quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp xe máy rồi mang đến phường Ea Kao cầm cố lấy 3 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đắk Lắk: Bắt nhanh nhóm dùng dao cướp xe máy trong đêm VOV.VN - Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn.