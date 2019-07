Bắt đồng phạm trong đường dây kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng

Sáng 8/7, Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã công bố Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thủy (sinh năm 1976, trú tại số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Đối tượng Thủy bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông khám xét các địa điểm sản xuất xăng giả. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bà Thủy được xác định là người có vai trò đồng phạm quan trọng trong đường dây buôn bán xăng kém chất lượng của ông Trịnh Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng - Petrol Mỹ Hưng, trụ sở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Bà Thủy là người đã mua các loại dung môi giúp ông Trịnh Sướng làm các loại xăng kém chất lượng để đưa ra bán trên thị trường từ năm 2017 đến đầu năm 2019.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam 28 bị can thuộc 4 nhóm sản xuất, kinh doanh xăng kém chất lượng trên địa bàn Đắk Nông và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2017 đến nay, 4 nhóm đối tượng này đã mua dung môi để pha xăng với số tiền khoảng 4.200 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.