Bắt giam tài xế "xe điên" ở TP.HCM tông nhiều ôtô, xe máy khiến cô gái tử vong

Chiều tối 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị tạm giam đối với Phạm Cao Trí (SN 1984, thường trú P.4, Q.8, TP.HCM; nơi ở hiện nay: khu dân cư Vinhomes GrandPark, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức). Các quyết định trên đã được VKS nhân dân TP.Thủ Đức phê chuẩn.

Công an làm việc với Phạm Cao Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu của Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Đức, lúc 15 giờ 55 phút ngày 12/11, tại gần trụ điện 42, đường Nguyễn Văn Tăng, khu phố Gò Công, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết 1 người, 2 người bị thương.

Theo đó, Phạm Cao Trí đã điều khiển xe ô tô BS: 51K-020.07 chở 4 người bạn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng theo hướng từ ngã ba Gò Công về ngã ba Mỹ Thành. Khi đến địa điểm trên, Trí điều khiển xe lấn trái sang phần đường chiều ngược lại, xảy ra va chạm vào hông bên trái xe ôtô con BS: 51K-093.84 do anh Vũ Chí Cường (SN 1989, ngụ P.11, Q.Bình Thạnh) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm với xe anh Cường, xe của Trí tiếp tục lao sang trái va chạm vào đầu xe ôtô BS: 51H-774.96 do anh Hoàng Minh Phương (SN 1967, quê tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông hướng chiều ngược lại.

Phạm Cao Trí.

Do hoảng loạn, Trí đạp chân ga khiến chiếc xe tiếp tục va chạm với 3 xe mô tô đang lưu thông và dừng trên lề đường bên phần đường ngược lại, gồm: xe 59X1-353.44 do chị Trần Thị Yến Nhi (SN 2005, quê xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở chị Lê Thị Ngọc Thương (SN 2005, cùng quê với Nhi); xe mô tô BS: 51X4-8893 do chị Nguyễn Thị Kiêm (SN 1971, ngụ KP.Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) điều khiển và xe BS: 39F1-9357 của chị Bùi Thị Phương (SN 1985, ngụ KP.Gò Công, P.Long Thạnh Mỹ) đang dựng trên lề đường.

Chưa dừng lại sau khi đã đâm hàng loạt phương tiện, xe của Trí còn tông sập tường rào nhà dân ven đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, chị Trần Thị Yến Nhi được đưa đi cấp cứu tại phòng khám Tâm Bình, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và đã tử vong trước khi vào bệnh viện; 2 chị Kiêm và Thương bị xây sát nhẹ; 3 xe ôtô và 3 xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, Phạm Cao Trí khai nhận: Khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, Trí mời 4 người bạn đến nhà ở tầng 17 chung cư Vinhome GrandPark để uống bia. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày thì tàn cuộc, do các bạn không có xe về nên Trí lấy xe ô tô cá nhân chở bạn ra đường Nguyễn Xiển để đón xe về.

Khi ra tới đường Nguyễn Xiển, Trí cảm nhận bản thân còn điều khiển xe tốt nên tiếp tục chở các bạn ra đường Lê Văn Việt để đón xe. Trí cho xe lưu thông trên đường Nguyễn Xiển đến ngã ba Gò Công thì rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Tăng hướng về ngã ba Mỹ Thành.

Khi xe vừa qua khỏi đường 17, Trí quan sát thấy phía đường ngược chiều với mình có nhiều xe mô tô và ô tô lưu thông nên phản xạ đạp phanh để giảm tốc độ, nhưng do không làm chủ bản thân, không làm chủ tay lái nên Trí đạp nhầm chân phanh thành chân ga và mất kiểm soát để xe lao đi và dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Phạm Cao Trí, nồng độ cồn là 188.8 mg/dl máu, ma túy thì âm tính. Bước đầu cơ quan công an xác định, Phạm Cao Trí điều khiển xe ôtô mà trong máu có nồng độ cồn cao, điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định nên đã xảy ra tai nạn.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.