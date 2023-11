Bắt giam thanh niên lừa “chạy án” để lấy tiền tiêu xài ở Thừa Thiên Huế

Trước đó, Đào Duy Thạnh biết được người thân của chị Trần Thị M, 23 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế bị cơ quan Công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên Đào Duy Thạnh đặt vấn đề với chị M là Thạnh có mối quan hệ với Công an, Viện Kiểm sát và sẽ xin cho người thân chị M ra trại sớm...

Đối tượng Đào Duy Thạnh tại cơ quan công an

Bằng thủ đoạn này, ngày 8/6, Thạnh yêu cầu chị M chuyển tiền cho Thạnh 80 triệu đồng. Đến ngày 4/7, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M chuyển thêm 30 triệu đồng. Tất cả số tiền trên, Thạnh mang đi tiêu xài cá nhân.

Lực lượng chức năng bắt giữ Đào Duy Thạnh (giữa)

Sau một thời gian, chị M biết mình bị lừa đảo nên trình báo Công an thành phố Huế. Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành các thủ tục bắt tạm giam đối với với Thạnh để xử lý theo quy định của pháp luật.