Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

Công an phường Cửa Nam cho biết, đã bắt giữ Mai Văn Lợi (SN 1998; HKTT: xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Lợi đột nhập một cửa hàng máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng (phường Cửa Nam, Hà Nội), lấy trộm 10 chiếc máy ảnh với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng di chuyển vào TP.HCM, bán số tài sản trên với giá 54 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Mai Văn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Cửa Nam hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thùy Vân (bên trái) và Mai Văn Lợi

Trước đó, Công an phường Tây Tựu tiếp nhận Nguyễn Thùy Vân (SN 2003, trú tại Hà Nội) đến đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, Vân đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là siêu thị, để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng sử dụng thủ đoạn xin vào làm thử việc, tiếp cận khu vực thu ngân, sau đó lén lút chiếm đoạt tiền rồi rời khỏi nơi làm việc.

Đáng chú ý, tại một siêu thị trên địa bàn, Vân đã thực hiện vụ trộm với số tiền lớn. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng còn gây ra nhiều vụ việc tương tự tại các địa bàn khác, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng. Hiện Công an phường Tây Tựu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Từ các vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cần: Siết chặt quy trình tuyển dụng, đặc biệt với lao động thử việc; Tăng cường giám sát tại khu vực nhạy cảm như quầy thu ngân; Quản lý tài sản chặt chẽ, tránh để đối tượng lợi dụng sơ hở; Chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Việc nâng cao cảnh giác và hoàn thiện quy trình quản lý nội bộ được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các vụ trộm cắp tài sản ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp.