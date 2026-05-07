Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

Thứ Năm, 06:13, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Công an phường Cửa Nam cho biết, đã bắt giữ Mai Văn Lợi (SN 1998; HKTT: xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Lợi đột nhập một cửa hàng máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng (phường Cửa Nam, Hà Nội), lấy trộm 10 chiếc máy ảnh với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng di chuyển vào TP.HCM, bán số tài sản trên với giá 54 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Mai Văn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Cửa Nam hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

bat giu 2 doi tuong trom cap tai san tai ha noi voi thu doan tinh vi hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Thùy Vân (bên trái) và Mai Văn Lợi

Trước đó, Công an phường Tây Tựu tiếp nhận Nguyễn Thùy Vân (SN 2003, trú tại Hà Nội) đến đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, Vân đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là siêu thị, để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng sử dụng thủ đoạn xin vào làm thử việc, tiếp cận khu vực thu ngân, sau đó lén lút chiếm đoạt tiền rồi rời khỏi nơi làm việc.

Đáng chú ý, tại một siêu thị trên địa bàn, Vân đã thực hiện vụ trộm với số tiền lớn. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng còn gây ra nhiều vụ việc tương tự tại các địa bàn khác, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng. Hiện Công an phường Tây Tựu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Từ các vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cần: Siết chặt quy trình tuyển dụng, đặc biệt với lao động thử việc; Tăng cường giám sát tại khu vực nhạy cảm như quầy thu ngân; Quản lý tài sản chặt chẽ, tránh để đối tượng lợi dụng sơ hở; Chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Việc nâng cao cảnh giác và hoàn thiện quy trình quản lý nội bộ được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các vụ trộm cắp tài sản ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp.

Cao Thắng/VOV.VN
Triệt phá nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa điều tra, làm rõ một ổ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Đang cắt trộm cáp điện đêm, đối tượng bị tóm gọn

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Bách Quang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

