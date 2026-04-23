中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy tại Hà Nội

Thứ Năm, 20:31, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa điều tra, làm rõ một ổ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/4, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận đơn trình báo của anh P về việc bị mất trộm một xe máy Honda Wave trước cửa số 14 Nguyễn Đình Chiểu.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét và nhanh chóng làm rõ 6 đối tượng liên quan, gồm: Đ.Đ.M (SN 2010), T.A.K (SN 2012), N.D.T.B (SN 2013), N.N.T (SN 2012), P.Q.A (SN 2014) và N.D.A (SN 1997), đều cư trú tại Hà Nội.

Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng trong nhóm còn ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí có trường hợp sinh năm 2014. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thiếu sự quản lý, quan tâm từ gia đình, dẫn đến việc sớm có hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các khu vực như phường Hai Bà Trưng, Tương Mai và Hồng Hà.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là phương tiện xe máy, nhằm phòng ngừa các hành vi trộm cắp ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: trộm cắp xe máy Công an Hà Nội Công an phường Hai Bà Trưng thanh thiếu niên phạm tội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, thu hồi tang vật cho bị hại.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật