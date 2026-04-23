Triệt phá nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy tại Hà Nội

Trước đó, ngày 20/4, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận đơn trình báo của anh P về việc bị mất trộm một xe máy Honda Wave trước cửa số 14 Nguyễn Đình Chiểu.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét và nhanh chóng làm rõ 6 đối tượng liên quan, gồm: Đ.Đ.M (SN 2010), T.A.K (SN 2012), N.D.T.B (SN 2013), N.N.T (SN 2012), P.Q.A (SN 2014) và N.D.A (SN 1997), đều cư trú tại Hà Nội.

Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng trong nhóm còn ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí có trường hợp sinh năm 2014. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thiếu sự quản lý, quan tâm từ gia đình, dẫn đến việc sớm có hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các khu vực như phường Hai Bà Trưng, Tương Mai và Hồng Hà.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là phương tiện xe máy, nhằm phòng ngừa các hành vi trộm cắp ngày càng có xu hướng trẻ hóa.