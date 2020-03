Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy thuê

Theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vừa bắt giữ 2 đối tượng Mộng Văn Mạo (SN 1987) trú tại bản Xiên Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương và Vi Văn La (SN 1989) trú tại bản Kim Liên, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 27/2, các trinh sát nhận được nguồn tin, 2 đối tượng chuẩn bị vận chuyển một khối lượng ma tuý khá lớn đến địa bàn huyện Nam Đàn tiêu thụ. Qua xác minh thông tin, các trinh sát còn phát hiện chúng mang theo vũ khí hòng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Đến chiều 27/2, các tổ công tác phát hiện 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy vào địa bàn huyện. Chúng thường xuyên dừng lại, quan sát động tĩnh xung quanh một lúc lâu rồi mới tiếp tục di chuyển.

Vào khoảng 19h cùng ngày, khi đối tượng di chuyển đến xóm Quy Chính, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn thì bất ngờ bị công an khống chế, bắt giữ. Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 35 gam ma tuý đá và heroin, 21.600.000 đồng, 3 điện thoại, 1 xe máy.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của đối tượng, số ma tuý trên được một người đàn ông dân tộc (không rõ lai lịch cụ thể) ở huyện Tương Dương thuê vận chuyển xuống huyện Nam Đàn. Nếu phi vụ trót lọt, chúng sẽ được hưởng 5 triệu đồng tiền công vận chuyển và được sử dụng ma tuý thoải mái. Được biết, Mạo và La là 2 đối tượng nghiện ma tuý lâu năm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.