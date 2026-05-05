Bắt giữ 3 thanh niên rượt đuổi, đánh người đi đường ở TP.HCM

Thứ Ba, 11:13, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP.HCM đã tạm giữ 3 thanh niên rượt đuổi, dùng nón bảo hiểm tấn công một người đi đường ở phường Tam Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), gây bức xúc dư luận sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 5/5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phan Văn Nhựt (20 tuổi), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

bat giu 3 thanh nien ruot duoi, danh nguoi di duong o tp.hcm hinh anh 1
Từ trái sang: Phan Văn Nhựt, Lê Phú Thành, Nguyễn Quốc Chỉnh. (Ảnh: CACC)

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin từ dư luận về vụ việc một người đàn ông bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường tại phường Tam Thắng. Công an phường Tam Thắng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt rủ Chỉnh và Thành tham gia đánh anh V.N.T (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng).

bat giu 3 thanh nien ruot duoi, danh nguoi di duong o tp.hcm hinh anh 2
Thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: CACC)

Khoảng 15h20 ngày 1/5, khi phát hiện nạn nhân rời nơi làm việc, nhóm này bám theo. Đến khu vực đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh T, đồng thời đạp vào xe khiến nạn nhân té ngã.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của người đi đường ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Hẹn đánh nhau không thành, nhóm thiếu niên đập phá xe người đi đường

VOV.VN - Nhóm thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, rú ga, bấm còi inh ỏi, hò hét... rồi vô cớ đánh người ở Quảng Ninh.

VOV.VN - Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, xác minh và làm rõ vụ ẩu đả trên đường gây xôn xao dư luận.

