Bắt giữ 3 thanh niên rượt đuổi, đánh người đi đường ở TP.HCM

Sáng 5/5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phan Văn Nhựt (20 tuổi), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin từ dư luận về vụ việc một người đàn ông bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường tại phường Tam Thắng. Công an phường Tam Thắng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt rủ Chỉnh và Thành tham gia đánh anh V.N.T (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, khi phát hiện nạn nhân rời nơi làm việc, nhóm này bám theo. Đến khu vực đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh T, đồng thời đạp vào xe khiến nạn nhân té ngã.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của người đi đường ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.