Nhóm thiếu niên phóng xe, hò hét rồi vô cớ đánh người đi đường

Công an Quảng Trị xử phạt nhóm thanh thiếu niên 51 triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.