Bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ chém chết người tại quán cà phê

Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ 6 nghi phạm để điều tra, xử lý do có liên quan đến vụ chém chết người tại một quán cà phê ở địa bàn phường 2.

Hiện trường sau thời điểm nhóm nghi phạm chém chết người.

Theo đó, 6 nghi phạm bị bắt tạm giữ gồm: Võ Thành Tâm (biệt danh "Bình Bông", 34 tuổi), Trần Quốc Tuấn (biệt danh "Tẻo", 27 tuổi), Nguyễn Việt Hùng (biệt danh "Cu lì", 25 tuổi), Võ Lê Tùng (biệt danh "Minh khờ", 30 tuổi, cùng ngụ Phường 8-Thành phố Mỹ Tho), Trần Phương Tuấn (biệt danh "Tuấn rùi",19 tuổi, ngụ phường 9, TP. Mỹ Tho) và Dương Minh Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).



Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 18/2, Võ Văn Trường (19 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) đi uống cà phê cùng 2 người bạn tại một quán cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho. Trong lúc uống cà phê, Trường bị một nhóm của Tâm (tức Bình Bông) bịt khẩu trang đi trên 3 xe mô tô mang nhiều hung khí xông vào dùng dao tự chế đâm chém loạn xạ trúng vào người Trường.

Trường bỏ chạy một đoạn thì gục ngã, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp, đứt động mạch, tràn máu màng phổi trái, rách thùy phổi phải với các vết thương đứt lìa tay phải, đứt gãy hở xương cẳng chân phải.

Cơ quan công an đã thu giữ của các đối tượng 9 dao tự chế, 4 cây búa, 1 cây rựa....cùng 3 xe gắn máy mà các đối tượng dùng để đi gây án. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân của vụ giết người trên là do mâu thuẫn cá nhân giữa các băng nhóm với nhau. Các đối tượng khai nhận vụ việc do Võ Thành Tâm tức Bình Bông chủ mưu./.