Lời khai của nghi phạm chém người phụ nữ trên cầu ở Thái Nguyên

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên chém trọng thương người phụ nữ chở theo con gái tại cầu Cứng, tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, ngày 15/1, công an thành phố Sông Công cho biết, tại cơ quan Công an, La Đình Hợi (SN 1983, trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Đối tượng La Đình Hợi.

Theo đó, sáng ngày 13/1/2020, khi chị H. gọi điện hẹn gặp, Hợi đã đi mua một dao phay và đi gặp chị H. Ngay khi gặp chị H. tại cầu Cứng, y đã dùng dao chém chị H. nhiều nhát làm cổ tay phải gần đứt rời, cụt 4 ngón tay và với nhiều vết thương khác ở vùng mặt, vùng đầu.



Theo các nhân chứng của vụ án, thời điểm gây án, đối tượng rất hung hãn nên mặc dù có đông người dân chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám ngăn cản. Sau khi gây án, nghi phạm La Đình Hợi bỏ trốn khỏi địa phương.

Được sự vận động, thuyết phục của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Sông Công, sau hai ngày lẩn trốn, sáng 15/1 đối tượng La Đình Hợi đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.