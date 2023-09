Bắt giữ đối tượng bị truy nã 29 năm

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cường, 49 tuổi, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Đây là đối tượng bị Công an huyện Tuy Hòa (nay là Công an thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên truy nã ngày 24/10/1994 về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường

Trước đó, ngày 14/10/1994, Công an huyện Tuy Hoà (nay là Công an thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên lập biên bản bắt người có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Cường và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Hòa để tiến hành các hoạt động điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, ngày 24/10/1994, trong quá trình bị giam giữ, Cường đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nơi giam. Ngày 24/10/1994, Công an huyện Tuy Hoà ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã số 21 đối với Nguyễn Văn Cường về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Từ khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ đến nay, Nguyễn Văn Cường đã nhiều lần đặt làm giấy tờ tùy thân với nhiều tên khác nhau; cắt đứt liên lạc với gia đình người thân; thường xuyên thay đổi nơi cư trú sinh sống ở các tỉnh Khánh Hòa; Bà Rịa Vũng Tàu; Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Đến ngày 8/9/2023, Tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường khi đang di chuyển trên đường ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này lúc đó đã đổi tên là Trần Thanh Liêm (53 tuổi), trú thôn An Nghiệp, xã An Bình, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình lẩn trốn truy nã.